Patru moduri cum să ne accesorizăm părul de Crăciun A venit Craciunul. Ne-am accesorizat casa, bradul, masa, acum ramane sa ne facem frumoase și sa invațam cum sa ne accesorizam și parul. Accesoriile de par sunt metodele cele mai simple de a crea un look minunat și care pot aduce un iz de sarbatoare oricarei coafuri. Clipsurile prețioase, bogat decorate, clamele glamuroase, coronițele cu pietre incrustate și fundițele sunt o modalitate spectaculoasa prin care putem sa ne scoatem in evidența coafurile. Stiliștii experți de la Wella Profesional ne invața trei moduri simple de ane aranja parul cu ajutorul accesoriilor pentru seara de Craciun. Bentițe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In afara de cadouri, Moș Craciun, mancare tradiționala și diverse activitați, sarbatorile sunt și un prilej de a ne imbraca festiv. Sau nu? Florin Burescu, designer vestimentar, ne sugereaza cateva ținute potrivite pentru seara de Craciun, fie ca stam acasa cu familia, fie ca mergem la o petrecere.…

- Munca de acasa prezinta atat avantaje, cat și dezavantaje, iar in funcție de nivelul tau de motivație și diferiți factori de la job, parțile rele le pot intrece pe cele bune. Chiar daca ai multe libertați, de la cum lucrezi, la cum iți aranjezi biroul, de cele mai multe ori, distragerile de atenție…

- „Joy to the world” este un concert extraordinar de Craciun imaginat de actrița Antoaneta Cojocaru, ce va avea loc la Palatul Bragadiru, duminica 19 decembrie, de la ora 20:30 și va fi transmis live online, pe platforma Streamerse. Zece voci impresionante și autentice iși dau mana pentru a oferi publicului…

- Dupa ce a sfidat toate restricțiile impuse de pandemie, a negat calitațile vaccinului și a etichetat Covid 19 drept arma biologica, pregatita de oameni, arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, schimba direcția. Deocamdata, recunoaște gravitatea bolii. „A murit un tanar care are…

- Veste buna, in prag de Sarbatori, pentru fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula: Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri ordinul de plata pentru 94 de euro și 85 de cenți. Suma era executata silit de fostul demnitar care amenința cu poliția, daca…

- Craciunul vine cu pași repezi, iar oamenii incep deja sa impodobeasca bradul, sa puna decorațiunile prin casa și sa pregateasca deja cateva bunatați. Totuși, oprindu-ne la impodobitul bradului, v-ați gandit vreodata ca ar putea reprezenta un pericol? Nu bradul, dar globurile de Craciun. Specialistii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre modul in care vom putea sarbatori Craciunul și Revelionul din 2021. Șeful DSU a afirmat ca deocamdata este prea devreme pentru a se pronunta in privinta modului in care se vor desfașura sarbatorile de iarna si ca pe 10-15…

- Fiecare parinte simte nevoia sa isi protejeze copilul, indiferent de situatie. Cu siguranta simti si tu la fel, in special in primele luni sau ani de viata ai copilasului tau. Deseori, aceasta dorinta de protectie absoluta poate sa se reflecte si in vestimentatia acestuia. Fie ca iesi la o plimbare…