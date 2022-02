Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani, din raionul Falești, a fost reținut pentru comiterea unui furt. Fiind beat, individul a intrat in scara unui bloc de locuit din Capitala, a observat ușa unui apartament intredeschisa, a intrat și a furat un televizor și un cuptor cu microunde.

- Abia peste 10-15 ani poate spera Romania la o noua medalie olimpica la Jocurile Olimpice de iarna, si asta doar in conditiile in care in urmatorii 4-5 ani va investi in infrastructura si in cluburile de copii si juniori, a declarat ministrul Sportului, Eduard Novak. Ministrul spune ca Romania, care…

- In biletul de adio lasat de tanarul care s-a aruncat luni dimineata de pe hotelul Intercontinental din Capitala, acesta spune ca este sarac, isi uraste familia si se simte marginalizat din cauza problemelor pe care le are. "M-am nascut intr-o familie saraca, nu mai vreau sa traiesc, urasc viata, sunt…

- Acum 9 ani au inceput promisiunile pentru noul patinoar „Mihai Flamaropol” din București. Conform unui raspuns al Primariei pentru cititorii Gazetei Sporturilor, „s-au realizat 24% din lucrari”, cu 6 milioane de euro. ...

- S-ar fi simțit rau și a apelat la ajutorul carabinierilor. Cazul a avut loc joi seara, pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Militarii implicați in serviciul de menținere a ordinii publice au observat barbatul, iar acesta le-a comunicat ca se simte rau.

- Este fiul unuia dintre cei mai bogați oameni din Romania, insa face tot posibilul pentru a sta cat mai departe de lumea showbiz-ului romanesc. Cu toate acestea, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au obținut imagini unice cu el, imortalizand intreaga sa ”aventura”…

- Dupa ce Inspectoratul de Stat in Construcții a decis ca edilul nu a emis in termenul legal certificatul de urbanism care ar fi permis racordarea la energia electrica.Potrivit documentului publicat de jurnaliștii de la Puterea, instituția arata ca Nicușor Dan nu a respectat legea.In replica, primarul…

