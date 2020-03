Tacerea femeilor scris de autoarea britanica Pat Barker și publicat de Pandora M in colecția Literary Fiction este „o repovestire in cheie feminista, necruțatoare a Iliadei in care Barker da glas furiei lui Briseis, regina captiva” spune The Oprah Magazine, iar The Economist observa ca romanul este „aproape homeric in mareția sa, magistral și impresionant”. Intr-adevar, Pat Barker reușește sa aduca personajele epopeii antice mai aproape de zilele noastre, nu doar in ce privește mentalitatea lor, ci și ca semnificație și limbaj. Astfel, scriitoarea britanica „reviziteaza Iliada”, face o „reverența”…