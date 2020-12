Pasta de dinți și apa de gură neutralizează 99,9% din virusul care cauzează COVID-19 Rezultatele testelor de laborator demarate de Colgate arata ca pastele de dinți care conțin zinc sau staniu și apele de gura cu formule care conțin clorura de cetilpiridiniu (CPC) neutralizeaza in proporție de 99.9% virusul care cauzeaza COVID-19. Aceste studii clinice, parte dintr-un program de cercetare Colgate și efectuate in randul persoanelor infectate, au rolul de a evalua eficiența produselor de ingrijire orala in reducerea cantitații de virus din cavitatea orala, cu potențialul de a incetini transmiterea COVID-19. In studiile de laborator – primele care includ pasta de dinți – pastele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

