- Astra Giurgiu a invins, vineri, cu scorul de 3-0 (0-0), formatia Concordia Chiajna, in primul meci al etapei a VI-a a Ligii I. In minutul 73, instalatia de nocturna de pe stadionul din Chiajna s-a stins. Partida s-a reluat dupa o intrerupere de zece minute, potrivit News.ro.

- O partida intre Dinamo și Viitorul a lasat in urma o tragedie de proporții, iar Mircea Rednic, fost antrenor al "cainilor", nu a uitat acel moment. "Puriul" era antrenorul lui Dinamo la acea partida, ce avea sa se incheie 3-3: "Am amintiri triste legate de Viitorul, pentru ceea ce s-a intamplat in…

- FCSB și Dinamo se vor duela azi, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Partida din aceasta seara poate duce la caderea a trei recorduri. Daca vor pierde azi, steliștii vor intrerupe seria meciurilor excelente…

- Liga 1 pe Facebook. FCSB este lider detașat in cea mai importanta rețea social media dedicata exclusiv suporterilor, cu 1,9 milioane de aprecieri. Cifra este impresionanta, daca ne raportam la faptul ca celelalte 13 echipe strand impreuna 929.500 Like-uri. Podiumul este completat de Dinamo, cu 430.000…

- Aceasta modificare intra in vigoare din acest sezon competitional, potrivit Gazetei Sporturilor. Echipa clasata pe primul loc va incepe tot pe teren propriu, dar nu va bifa si al doilea meci pe teren propriu, iar derby-ul primelor doua clasate se va disputa in ultima etapa: a 5-a a turului si la…

- CSA Steaua și Academia Rapid vor juca astazi finala Cupei Romaniei faza pe București, de la ora 20:00, pe stadionul Dinamo. Partida va fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Giuleștenii pot realiza astazi eventul, dupa ce in urma cu o saptamana au caștigat tot in fața…