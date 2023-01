Autoritatile locale sustin ca au gasit solutia prin care blocheze accesul masinilor inalte sa intre in Pasajul Unirii: vor fi panouri led, semafoare inteligente si porti de presemnalizare cu senzori de masurare a inaltimii. Specialiști ai Universitații Tehnice de Construcții București și ai Brigazii de Poliție Rutiera, „cu zeci de ani de experiența in domeniul […] The post Pasajul Unirii, blindat! Cum vor fi blocate masinile inalte sa intre in "labirint" first appeared on Ziarul National .