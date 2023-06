Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, 15 mai, ca proiectele legilor Educatiei si cele 500 de amendamente depuse vor fi dezbatute in comisiile din Senat in aceasta saptamana, vineri va fi intocmit raportul, iar votul in plen va fi pe 22 mai. Apoi, legile educației vor merge…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 186/2022, prin care este instituit cadrul legal necesar aplicarii in spatiul juridic national a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2022/1854, in contextul indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce-i revin,…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a spus miercuri la Prima News ca legea pensiilor speciale va trece in aceasta sesiune parlamentara, ea aratand ca s-a ajuns la un consens si au ajuns cu totii, clasa politica, la concluzia ca trebuie ajustate aceste pensii speciale. Ea a mai aratat…

- Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș și al Senatului Romaniei, a semnat, alaturi de colegii liberali de la Camera Deputaților, Mara Calista, Florin Alexe și Alin Ignat, o inițiativa legislativa care prevede, intre altele, ca o femeie insarcinata sau o persoana insoțita de copii cu varsta pana in 5…

- Pentru a respecta directivele Comisiei Europene și a putea primi a doua tranșa din PNRR, de trei miliarde de euro, Senatul voteaza astazi modificarea unui alineat din Legea avertizorilor de integritate. Luni, 13 martie, liderii coaliției de guvernare au depus un proiect de lege prin care modifica Legea…