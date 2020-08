Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Actiune si Solidaritate, condus de Maia Sandu, a organizat un protest luni, 3 august, la Presedintie, pentru a-i cere lui Igor Dodon sa nu semneze decretul de numire in functia de presedinte al Curtii de Apel Chisinau a judecatorului Vladislav Clima, cel care in vara anului 2018 a mentinut…

- CHIȘINAU, 16 iul – Sputnik. Președintele Moldovei, Igor Dodon, considera ca Guvernul condus de Ion Chicu face fața situației in condiții dificile provocate de pandemiei, iar acțiunile unor forțe politice “nu au nimic in comun cu interesele cetațenilor”. Declarațiile au fost facute de șeful statului…

- Partidul Acțiune și Solidaritate este gata sa voteze un buget pentru oameni. Maia Sandu declara ca ar susține un buget care ar vei in ajutorul celo care au avut de suferit in ultima perioada. „In primul rind, noi cerem ca Ion Chicu sa vina in Parlament in regim normal, astfel incit rectificarea la buget…

- Partidul Actiune si Solidaritate, condus de Maia Sandu, a organizat un flashmob joi, 25 iunie, la sediul Procuraturii Generale, prin care reprezentantii formatiunii si-au exprimat indignarea fata de decizia procurorilor de a nu incepe urmarirea penala in cazul sacosei primite de Igor Dodon de la Vlad…

- PodcasturiDe ce PAS nu vrea daramarea Guvernului Chicu: Scenarii posibile Reprezentanții fracțiunilor Platformei DA, Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Democrat s-ar putea intruni saptamana viitoare, fara PSRM, in cadrul unor consultari in contextul configurarii unei noi majoritati…

- Criticat pentru ca, in pofida cresterii numarului de cazuri de COVID-19, Igor Dodon continua sa se vada cu cetatenii fara a purta masca sau a respecta distanta sociala, presedintele Republicii Moldova spune ca nu se teme deloc de coronavirus.Totodata, Igor Dodon a ras de Maia Sandu, liderul partidului…

- Partidul Acțiune și Solidaritate condus de Maia Sandu susține inițiativa președintelui țarii, Igor Dodon, de a dubla salariile angajaților medicali. Deputatul PAS, Dan Perciun, in cadrul unei conferințe de presa a spus ca aceasta trebuie sa fie prioritatea numarul unu pentru autoritați. „Toata lumea…