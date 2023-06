Partida de fotbal dintre CJ Dâmbovița și Primarii Dâmbovițeni, scor final 8-6. VIDEO Partida de fotbal dintre CJ Dambovița și Primarii Dambovițeni, scor final 8-6, s-a disputat duminica, 4 iunie, la Complexul de Natație Targoviște, un meci destul de aprig. Dupa primele doua reprize, fluierul final a anunțat elegalitate, 5-5. Astfel arbitrii au decis sa se mai joace inca doua reprize a cate 5 minute fiecare. Atat echipa [...] The post Partida de fotbal dintre CJ Dambovița și Primarii Dambovițeni, scor final 8-6. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

