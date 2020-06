Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat vineri, la summitul Consiliului European prin videoconferinta, asupra necesitatii unui acord rapid asupra planului care urmeaza sa permita relansarea economiilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, aflate in dificultate din cauza pandemiei…

- Turcia discuta cu Guvernul de uniune nationala (GNA) de la Tripoli in vederea folosirii de catre fortele turce a doua baze militare in Libia, in nordul Africii, declara luni surse turce de la Ankara pentru Reuters.

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres."A fost o onoare sa concurez alaturi…

- Liderul Al-Qaeda din Magrebul Islamic (AQMI), algerianul Abdelmalek Droukdel, a fost ucis de catre forțele franceze in nordul țarii africane Mali, informeaza BBC. Anunțul a fost facut de ministrul francez al Apararii, Florence Parly, pe Twitter. Fortele franceze au capturat si un important membru al…

- Donald Trump si Emmanuel Macron au convenit, intr-o convorbire la telefon, ca liderii Grupului Celor Sapte (G7) cele mai industrializate tari sa se intalneasca personal, intr-un viitor apropiat, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Presedintii american si francez au discutat…

- Militarul facea parte din Primul Regiment Strain de Cavalerie de la Carpiagne (Bouches-du-Rhone). Moartea sa, luni, creste la 43 numarul militarilor francezi ucisi in Sahel de la inceputul interventiei franceze, in 2013, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor publicate de Statul Major.…

- Uniunea Europeana va examina anularea datoriei africane, solicitata de G5 Sahel, scrie Le Monde despre o regiune in care Franța are interese uriașe. “Un efort deosebit se face in regiunea cunoscuta sub numele de „cele trei frontiere” dintre Mali, Niger și Burkina Faso, cazuta prada unor atacuri jihadiste…

- Rusia a raportat duminica 6.361 de noi cazuri de COVID-19, numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus ajungand astfel la 80.949, transmit Reuters si Xinhua.In ultimele 24 de ore, 66 de persoane au decedat din cauza COVID-19, ceea ce aduce la 747 numarul total al cazurilor fatale…