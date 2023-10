Stiri pe aceeasi tema

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei l-a nominalizat marți, 3 octombrie, pe premierul socialist interimar Pedro Sanchez pentru a incerca sa obțina votul parlamentului pentru un nou mandat in fruntea guvernului, dupa ce rivalul sau conservator a eșuat saptamana trecuta in incercarea lui de a deveni prim-ministru,…

- Cumpararea de vechime in munca s-a SCUMPIT de la 1 octombrie. Suma platita pentru completarea stagiului de cotizare pentru pensie Majorarea salariul minim de la 1 octombrie 2023 a modificat și suma pe care o vor plati cei care vor sa iși cumpere vechime in munca. Guvernul a prelungit perioada in care…

- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul are trei elemente componente: cotele de TVA, sunt masurile care privesc reducerea cheltuielilor bugetare – vorbim de reducerea de posturi de secretar de stat, posturi…

- Liderii Coaliției inca lucreaza pentru forma finala a proiectelor pentru care ar trebui sa-și asume raspunderea Guvernul, unul din aspectele aflate inca in negociere fiind cel al reducerii secretarilor și subsecretarilor de stat, care ar putea fi limitat la un numar fix per minister.

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) avertizeaza ca proiectul Ordonanței de Urgența privind masurile pentru finanțarea deficitului bugetar este o lovitura fiscala data afacerilor mici și mijlocii, cu efecte negative asupra investițiilor, locurilor de munca și economiei, dar stimulative…

- Posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta a fost prelungita pana la sfarsitul anului 2024, informeaza Ministerul Muncii intr-un comunicat.

- Indemnizatia de vacanta, ELIMINATA pentru bugetari: Guvernul taie și spanzura prin cheltuielile facute Indemnizatia de vacanta, ELIMINATA pentru bugetari: Guvernul taie și spanzura prin cheltuielile facute Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a anuntat miercuri, dupa discutiile cu premierul Marcel…

- Ambasada Rusiei in Republica Moldova a anuntat ca va inceta temporar sa ofere programari pentru chestiuni consulare, in ceea ce oficialii moldoveni spun ca este o situatie legata de ordinul autoritatilor tarii de a reduce personalul diplomatic al Moscovei, relateaza Reuters.Un comunicat transmis sambata…