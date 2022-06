Eurodeputatii au respins miercuri, in sedinta plenara, un text-cheie privind reforma pietei europene a carbonului, considerat insuficient de ambitios de Verzi si de stanga, ceea ce va duce la o renegociere completa a acestui pilon al planului pentru combaterea schimbarii climatice al UE in cadrul unei comisii parlamentare, relateaza AFP. Acest text, care prevede extinderea pietei de schimb a cotelor de emisii de CO2, dar si suprimarea cotelor gratuite pentru industriasii europeni in schimbul unei taxe pe carbon la frontierele UE, a fost respinsa spre surprinderea generala cu 340 de voturi contra,…