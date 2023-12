Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat marti propuneri de consolidare a dimensiunii democratice a alegerilor europene din 2024 si de promovare a sistemului candidatilor cap de lista, informeaza un comunicat, potrivit Agerpres.

- Pentru Republica Moldova, care este candidata pentru aderarea la UE, este extrem de important la ce fel de uniune anume va adera, ce se intimpla in acest spațiu geopolitic, cu ce probleme se confrunta acolo lumea și ce perspective discuta. In a. 2024 se vor desfașura alegeri in Parlamentul European,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit sambata cu presedintele partidului de extrema dreapta spaniol Vox, Santiago Abascal, la Buenos Aires, pentru pregatirea alegerilor europene de anul viitor, transmite EFE.''Am avut o discutie grozava cu @Santi_ABASCAL despre pregatirea alegerilor europene…

- Liderii PNL și PSD au decis cand vor avea loc alegerile din 2024 pentru Parlamentul European, precum și cele locale. Astfel, alegerile europarlamentare vor fi organizate pe 9 iunie, iar alegerile locale vor avea loc pe 29 septembrie. Surse din conducerea coaliției au declarat pentru Digi24 ca liderii…

- Comunicat Dan Motreanu, europarlamentar PNL: Fermierii romani vor putea asigura in continuare securitatea alimentara Dupa o lupta de un an și jumatate, impreuna cu Mircea Hava și ceilalți colegi PNL din Parlamentul European am reușit sa ne asiguram ca fermierii romani vor putea asigura in continuare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Kelemen Hunor a mai afirmat ca dupa accederea in Parlamentul European, AUR va face parte din grupul conservatorilor…