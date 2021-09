Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat o rezolutie in care solicita eliminarea tuturor obstacolelor cu care se confrunta persoanele LGBTIQ atunci cand isi exercita drepturile fundamentale, indica un comunicat postat marti pe site-ul legislativului european. In document, adoptat cu 387 voturi pentru, 161 impotriva si 123 abtineri, Parlamentul European subliniaza ca acesti cetateni ar trebui sa isi poata exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la libera circulatie, oriunde in Uniunea Europeana. Potrivit rezolutiei, casatoriile sau parteneriatele inregistrate…