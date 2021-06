Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat lansarea sistemului tehnic la nivelul UE, care permite verificarea certificatelor in conditii de siguranta si cu respectarea vietii private. In urma acordului politic cu privire la regulamentul care reglementeaza certificatul, incheiat intre Parlamentul European si Consiliu…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au aprobat, aseara, la Consilul Extraordinar, desfasurat timp de doua zile, la Bruxelles, certificatul de sanatate care ar trebui sa permita redeschiderea frontierelor si facilitarea calatoriilor in interiorul blocului comunitar. Corespondenta din…

- Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord, joi, in ce privește certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european”…

- Parlamentul European si statele membre au decis sa aprobe pasaportul de vaccinare. Acest document are ca scop facilitarea calatoriilor in interiorul UE pe perioada pandemiei. Documentul ar putea intra in vigoare, incepand cu 1 iulie.

- Parlamentul European si-a adoptat joi pozitia de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulatie in Europa in timpul pandemiei, eurodeputatii fiind de acord ca noul "certificat UE COVID-19" - in locul "adeverintei electronice verzi", conform propunerii…

- Parlamentul European si-a adoptat joi pozitia de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulatie in Europa in timpul pandemiei, relateaza News.ro. Potrivit unui comunicat remis News.ro, eurodeputatii au fost de acord ca noul „certificat UE Covid-19”…

- Certificatul UE COVID-19 a fost aprobat in Parlamentul European, anunța eurodeputatul Dragoș Pislaru: „Nu este obligatoriu pentru a calatori in alte state membre, nu ține loc de pașaport, prin urmare nu este o condiție pentru exercitarea dreptului la libera circulație”.

- Autoritatea de reglementare în domeniul sanatații din Brazilia, Anvisa, a respins solicitarea facuta de guvernatorii statelor braziliene pentru importul vaccinului rusesc Sputnik V, în condițiile în care al doilea val al pandemiei afecteaza grav cea mai mare națiune din Ameria Latina…