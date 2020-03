Parlamentul a votat Guvernul Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a trimis Parlamentului discursul pe care trebuia sa il susțina pentru investirea Guvernului sau. Premierul desemnat nu s-a prezentat la ședința de plen, fiind autoizolat la Vila Lac 1, dupa ce a intrat in contact cu un liberal diagnosticat cu coronavirus. In discursul sau, premierul desemnat…

- Parlamentul Romaniei iși suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizei generate de coronavirus, a declarat pentru MEDIAFAX, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Activitațile vor fi, insa, desfașurate in mediul online, atat timp cat…

- Este o situație fara precedent la varful puterii in Romania, dupa ce premierul in exercițiu, Ludovic Orban a anunțat ca se izoleaza la Vila Lac 1, in urma depistarii pozitive cu COVID-19 a senatorului PNL de Constanța, Vergil Chițac informeaza Realitatea PLUS. Cine va conduce Executivul?In cazul in…

- Curtea Constitutionala va dezbate, pe 24 februarie, sesizarea referitoare la un conflict juridic de natura constitutionala intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, informeaza CCR. Tot pe 24 februarie este programat in plenul reunit al Camerei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri,…

- Guvernul isi angajeaza raspunderea miercuri, in Parlament, pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. In sedinta de marti seara au fost adoptate mai multe amendamente la acest proiect. Guvernul vine in fata Parlamentului miercuri, de la ora 14:00, pentru a treia oara…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020."Obiectivul nostru a fost acela de a reusi pana la data de 31 decembrie sa adoptam proiectul de buget si bugetul asigurarilor sociale de stat.…

- Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament pe bugetul de stat pentru 2020 și bugetul asigurarilor sociale. Orban: Am preluat foarte multe amendamente de la parlamentari Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului…