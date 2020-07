Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban acuza primarii PSD și președinții de consilii județene ca saboteaza procesul de introducere a canalizarii in sate din Romania.Citește și: Date INCENDIARE de la Eurostat: Coronavirusul, MINA de AUR pentru industria Chinei "Am asigurat cofinanțare de 6% pentru…

Actele normative care se refera la prelungirea mandatelor alesilor, dar si cine stabileste data alegerilor sunt neconstitutionale, a decis, miercuri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), potrivit...

- PSD va depune o serie de amendamente la rectificarea bugetara, astfel incat sa fie completate sumele necesare presedintilor de consilii judetene si primarilor, in primul rand pentru asistenta sociala, a declarat joi deputatul social-democrat Lia Olguta Vasilescu. "A fost desemnata o echipa…

- Olguta Vasilescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in cadrul sedintei PSD s-a discutat despre situatia de la consiliile judetene. "Un alt punct pe care l-am avut pe ordinea de zi a fost situatia de la consiliile judetene si de la DGASPC-urile din intreaga tara. Vreau sa va spun…

- Comisia pentru administrație publica a Senatului a adoptat luni un raport de admitere la inițiativa legislativa depusa de UDMR care vizeaza prelungirea duratei mandatelor tuturor aleșilor locali de la patru la cinci ani. Inițiativa a fost adoptata tacit de Camera Deputaților luna trecuta și urmeaza…

- Uniunea Salvati Romania cere Guvernului realizarea unui recensamant al bugetarilor, mentionand ca la nivelul tarii nu exista o centralizare a tuturor angajatilor din institutiile centrale si locale, primarii, consilii judetene si companii de stat. "Actualul ministru al Muncii subliniaza un adevar dureros:…

- Taierile salariale pentru demnitari vin in contextul in care Guvernul Orban a decis sa trimita angajatii din sectorul bugetar in somaj tehnic timp de 15 zile pe luna pentru a face economie. Astfel, liberalii vor sa arate ca masurile de austeritate generate de coronavirus se aplica si pentru parlamentari,…