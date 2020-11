Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES va difuza duminica, la ora 17,00, un interviu cu presedintele PNL, premierul Ludovic Orban. AGERPRES Cititi si: Ludovic Orban: Pensiile speciale pentru primari si alti alesi locali vor fi din nou amanate Ludovic Orban:…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, apare pe flyerele electorale distribuite de PNL in București, pentru alegerile parlamentare. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera Liberalii distribuie…

- "Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile. Obiectivul PNL este de a caștiga alegerile", le-a raspuns, sambata, premierul Romaniei, Ludovic Orban, celor din USR - PLUS, care au declarat ca Dacian Cioloș este propunerea mai buna decat...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este increzator ca alegerile parlamentare din decembrie vor fi caștigate de social-democrați. „Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile.” Așa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu…

- "Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile. Obiectivul PNL este de a caștiga alegerile", le-a raspuns, sambata, premierul Romaniei, Ludovic Orban, celor din USR - PLUS, care au declarat ca Dacian Cioloș este propunerea mai buna decat Ludovic Orban pentru funcția de premier, in eventualitatea…

- In sedinta conducerii PNL in care premierul Ludovic Orban a decide cine sunt norocosii castigatori ai unui loc eligibil pe listele pentru alegerile din 6 decembrie Potrivit conducerii filialei, organizatia PNL Constanta si a propus sa obtina anul acesta dublu fata de 2016, respectiv 2 mandate de senator…

- "Imi pare rau ca unii dintre liderii USR-PLUS, si inainte si in campania aceasta, au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD. Imi pare rau de lucrul acesta. Sper sa inteleaga ca pentru a pune bazele unei intelegeri…

- Presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis candidatilor si sustinatorilor PNL din judetul Calarasi ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare, el dand asigurari ca alesii locali ai PNL vor avea in Guvern un partener.„In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati…