- Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a prezentat marti programul partidului pentru domeniul Sanatatii. Printre proiectele promovate de social-democrați se numara infiintarea unei retele nationale de centre medicale comunitare, dar si ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice.

- Partidul Social Democrat anunta ca marti seara, de la ora 17.00, iși va prezenta programul de guvernare pe sanatate, cu accent pe planul de combatere a COVID-19. Programul, potrivit social-democratilor, este facut sub coordonarea profesorului Alexandru Rafila, nou membru PSD. "Astazi, la ora 17:00,…

- Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare, a marturisit ca anuntul privind intrarea sa in politica, in Partidul Social Democrat, a avut reactii „de incurajare, intr-o anumita masura”, dar si de reticenta ”pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie” iar in PSD…

- Exista un fruct miraculos, denumit și Aurul Peruanilor. Specialiștii spun ca lucuma are puteri miraculoase și efecte deosebite asupra sanatații noastre. Mai nou se gasește și in Romania. Lucuma, aurul peruanilor, fructul miraculos Fructele sud-americane cu carne galbena lucuma prezinta un puternic efect…

- O rețea naționala de colectare a produselor agricole va fi pusa la punct in Romania. Anul viitor este prevazuta inceperea construcției a opt depozite strategice, in fiecare regiune a țarii. Acestea urmeaza sa fie legate cu depozitele și procesatorii romani, a anunțat ministrul Agriculturii, Adrian Oros,…

- Asigurarile private de sanatate „ar putea stimula prevenția” În sistemul de sanatate din România se cheltuie mai multi bani pentru tratarea bolnavilor decât pentru preventie, atrage atentia Alexandru Rafila, reprezentantul tarii noastre la Organizatia Mondiala a Sanatatii. …

- Curtea de Conturi a Romaniei atrage atenția, intr-un raport privind performanța utilizarii resurselor Fondului Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pentru perioada 2011-2019, ca sistemul de sanatate din Romania va ramane subfinanțat in condițiile in care vom continua sa avem mai mulți…

- Cultura organizaționala, accesul la cele mai noi tehnologii medicale și echilibrul intre viața personala și cea profesionala sunt principalii factori care influențeaza alegerea locului de munca in randul tinerilor medici romani, conform raportului Future Health Index 2020 publicat de Philips. Cea de-a…