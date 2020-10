Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, deschide lista Partidului Ecologist Roman in circumscriptia Calarasi pentru Camera Deputatilor, a declarat pentru AGERPRES presedintele PER, Danut Pop.



"Da, este pe platforma PER cu partidul domniei sale - PSDI (Partidul Social Democrat Independent) care face parte din cele 12 partide si dansul are Colegiul la deputati la Calarasi, unde deschide lista. A existat o contestatie, dar s-a castigat in instanta", a precizat Danut Pop.



El a aratat ca pe platforma comuna a PER candideaza la alegerile parlamentare 12 formatiuni politice…