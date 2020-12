Presedintele PMP, Eugen Tomac, a facut un apel, joi, la electoratul de dreapta sa vina la vot la alegerile parlamentare de duminica, mentionand ca partidul pe care il conduce este singurul care nu a facut nicio intelegere, in ultimii patru ani, in Parlament cu PSD, care reprezinta "cel mai mare pericol pentru tara" si care, in prezent, "s-a ascuns" in spatele profesorului Alexandru Rafila.



"Romanii trebuie sa vina la vot sa ne voteze cu incredere pentru ca suntem singurul partid politic care nu a facut nicio intelegere cu PSD in Parlament timp de patru ani de zile si mergem cu aceasta…