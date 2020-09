Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis miercuri trimiterea ordonantei de urgenta a Guvernului privind rectificarea bugetara pentru dezbatere si raport Comisiilor de buget-finante. Termenul pana la care deputatii si senatorii pot depune amendamente la acest act…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut parlamentarilor sa fie responsabili si sa sustina rectificarea bugetara asa cum a fost decisa de Guvern, sustinand ca PSD, dupa ce a vrut sa lase Romania fara Executiv, vrea sa o lase si fara buget. "Dupa ce au vrut sa lase Romania fara guvern, astazi,…

- Premierul Ludovic Orban a facut miercuri un apel catre parlamentari sa susțina rectificarea bugetara, lansand acuzații la adresa PSD.„Solicit parlamentarilor sa susțina ordonanța de urgența privind rectificarea bugetului de stat. (...) Orice cheltuiala suplimentara introdusa in dezbaterea…

- Social-democrații vor sa elinime din OUG privind rectificarea bugetara articolul care majoreaza pensiile cu doar 14% si vor creșterea cu 40% a punctului de pensii, așa cum prevede legea. "Birourile Permanente Reunite se vor reuni maine (miercuri - n.r.) și vor pune pe ordinea de zi a comisiilor reunite…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat marti ca Birourile permanente reunite ale Parlamentului se vor reuni miercuri si vor pune pe ordinea de zi a Comisiilor de buget-finante rectificarea bugetara, cu scopul principal de a elimina articolul prin care pensiile au fost diminuate cu 26%.…

- Premierul Ludovic Orban „este disperat sa ramana in functie” si „se agata de niste tertipuri juridice”, a afirmat joi liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. „Este un gest de iresponsabilitate sa-l pastram pe Ludovic Orban in functia de prim ministru, pentru ca, in aceasta situatie de criza sanitara…

- ”Asa cum am spus si la majorarea alocatiile, vom dubla alocatiile, vom respecta si legislatia in vigoare pentru pensii. In acest moment am reusit, intr-o perioada de criza economica, sa crestem pensiile cu cea mai mare suma. PSD Nu a reusit sa faca acest lucru, desi a beneficiat de o conjunctura…