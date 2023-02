Parkway Drive & Chelsea Grin canta la Romexpo Parkway Drive canta in Romania pe 20 iunie la Romexpo in aer liber. Invitati sunt americanii de la Chelsea Grin. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird si se pun in vanzare vineri pe 24 februarie la ora 13:00 dar fanii METALHEAD vor primi miercuri pe 22 februarie la ora 13:00 un cod pe pagina de Instragram METALHEAD cu care au acces la alte 200 de bilete, inaintea tuturor. Parkway Drive vin din Australia si canta de 20 de ani fiind una dintre cele mai apreciate trupe de metal din lume. Numele formatiei provine de la numele strazii unde artistii faceau repetitii. Influentati… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

