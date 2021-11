Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat, joi dupa-amiaza, in fata Ambasadei Austriei din Paris fata de noile restrictii antiepidemice impuse de Guvernul austriac persoanelor nevaccinate anticoronavirus, multi demonstranti exprimand temeri ca acest lucru s-ar putea produce si in Franta, informeaza Reuters.

- Incepand de luni, 22 noiembrie, accesul persoanelor nevaccinate la evenimente și servicii publice va fi interzis in Cehia – stat cu o rata de vaccinare de 57,6%. Testele negative nu mai au nicio valoare, mai precizeaza premierul ceh Andrej Babis. Restrictiile urmeaza sa fie aprobate de cabinet astazi,…

- Peste 40.000 de rezidenti greci s-au vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva Covid-19, potrivit unui raport publicat duminica in cotidianul Kathimerini, in prima saptamana din noiembrie in condițiile in care autoritaților au implementat noi masuri de restricție sub supravegherea strica a poliției.…

- Romania va intra in carantina de noapte pentru 30 de zile, conform hotararii adoptate de CNSU, iar in intervalul orar 22:00-05:00 vor putea ieși din casa doar cei vaccinați. De asemenea, cei nevaccinati care merg la serviciu vor avea nevoie de adeverința eliberata de angajator, iar persoanele nevaccinate…

- De astazi, 9 octombrie, au intrat in vigoare noile restricții anti-COVID in Brașov, care interzic circulația persoanelor nevaccinate in afara locuinței in intervalul orar 20.00-5.00, astfel pentru persoanele nevaccinate sunt necesare declarația pe propria raspundere sau adeverința de la angajator. In…

- Restrictiile dure asupra persoanelor care ezita sa se vaccineze au intrat in vigoare vineri in Pakistan, fiindu-le interzis accesul la bordul zborurilor interne, in trenuri, mall-uri si restaurante, noteaza Agerpres. Autoritatile au ordonat companiilor aeriene sa nu permita accesul persoanelor nevaccinate…

- Comitetul județean pentru Situații de Urgența Timiș urmeaza sa se intruneasca pentru a constata ca Timișoara și alte localitați din județul Timiș au depașit rata de infectare de 6,5 la mie. Asta inseamna ca localitațile respective vor intra in alt regim de restrictii. Cele mai importante vizeaza interdicția…

- Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, intreaba romanii daca Guvernul ar trebui sa ia o pozitie oficiala in cazul restrictiilor impuse de Facebook anumitor utilizatori. Ministrul a ales ca spatiu de comunicare aceeasi platforma.