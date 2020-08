Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pregatiri intense pentru inceperea anului școlar, in Alba, in condiții de siguranța. Sedința on-line a conducerii IȘJ Alba cu directorii unitaților de invațamant din județ Azi, 28.08.2020, ora 10, a avut loc ședința on-line cu directorii unitaților de invațamant din județul Alba care a…

- Se apropie momentul in care elevii ar trebui sa revina la școala. Guvernul a anunțat ca nu poate asigura masti sanitare pentru toți elevii, dar aceștia sunt obligați sa le poarte la școala.

- Profesorii nu vor mai putea ocupa funcții didactice, de conducere, de indrumare, de control sau chiar și de cercetare, pana la intervenirea reabilitarii, amnistiei sau a grațierii, in situația condamnarii acestora pentru anumite infracțiuni intenționate. Legea ”fara penali in școli” a fost promulgata…

- Este foarte posibil ca școala sa nu inceapa daca Guvernul nu va majora salariile in invatamant de la 1 septembrie, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Potrivit FSLI, anuntul autoritatilor este surprinzator, avand in vedere ca inalti demnitari din Guvernul…

- SALVAȚI COPII avertizeaza: 21% dintre școlile din Romania nu sunt pregatite sa iși primeasca elevii inapoi la scoala. Organizația Salvați Copiii Romania atrage atenția ca e nevoie de norme metodologice clare, pentru ca toate școlile sa permita reintoarcerea elevilor, in condiții de siguranța și non-discriminare.…

- Datorita pandemiei de Coronavirus care a afectat și țara noastra, unitațile de invațamant preuniversitar din Romania și-au inchis porțile pentru acest an școlar incepand din 11 martie 2020, iar școala se desfașoara online pana pe 12 iunie, atunci cand se vor incheia cursurile pentru elevi și preșcolari.…