Parintele Dan Damaschin a adus „Un graunte de Lumina” pentru cateva sute de copii din familii nevoiase

- Zece sportive din lotul de gimnastica al Ucrainei au gasit refugiu la Iași, impreuna cu antrenorii și familiile lor. In Romania au condiții sa iși continue antrenamentele, departe de zona de conflict. Saptamana aceasta ar fi trebuit sa participe la o competiție internaționala la Kiev și chiar daca nu…

- Preacuvioși și Preacucernici Parinți,Iubiți frați și surori intru Hristos Domnul,Sinodul al VII-lea Ecumenic, convocat de Sfanta Imparateasa Irina (752-803) in anul 787 și prezidat de Sfantul Patriarh Tarasie al Constantinopolului, avand drept temei tradiția biblica și patristica a celor șase ...

- Un copil de 2 ani din Botoșani, care a cazut de la etajul al III-lea dupa ce a cedat plasa de țanțari de care se sprijinea, a decedat la Spitalul de Copii din Iași. Parinții au fost de acord cu prelevarea organelor: rinichii și corneea raman in Romania, inima pleaca la Berlin și ficatul la Hanovra. …

- Copilul in varsta de 2 ani a fost adus, marți seara, in stare grava la spitalul de copiii din Iași, dupa ce fost batut de mama lui, in varsta de 20 de ani, și de iubitul acesteia, de 17 ani, care locuiesc in localitatea Urecheni, in județul Neamț. Parinții au fost cei care au sunat la 112 vazind ca…

- Sase focare raportate intr-o singura zi, majoritatea fiind la unitati medicale sau centre de asistenta sociala. Cel mai ingrijorator este la Maternitatea "Elena Doamna", unde doua asistente si sapte sugari de la Sectia de Neonatologie au fost depistati pozitiv. Personalul depistat a fost izolat la domiciliu,…

- Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oficiat duminica Sfanta Liturghie la Manastirea Hlincea din județul Iași. In cuvantul rostit, Inaltpreasfințitul Parinte Teofan a explicat textul evanghelic duminical despre vindecare celor zece leproși și a subliniat ca omul trebuie sa-L caute și sa-I fie permanent…

- In Romania avem transmitere comunitara cu Omicron, este anunțul pe care l-a facut vineri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila . In același timp, a explodat și numarul de cazuri de imbolnavire cu Covid. Aproape 6000 de noi infectari cu SARS-CoV-2 s-au inregsitrat in ultimele 24 de ore. Tot azi, Comitetul…

