Parerea unui roman venit din diaspora si candidat la un post de consilier local! A trecut o saptamana de la alegeri si m-am tot gandit daca e bine sau nu sa scriu despre asta, despre felul cum sunt tinerii folositi de partide si de oamenii politici din Romania.Nu mai e nici un secret pentru nimeni ca in campaniile electorale unele partide folosesc minori la impartit de pliante, la lipit de afise, la "munca de jos", deci. In unele orase (cum e si cazul Hunedoarei) au fost folositi tineri, inclusiv minori, pentru a-i convinge pe alti tineri cu drept de vot sa-si vanda (pe 50 de lei) votul.De ce se intampla asta? Din cateva motive simple:1) Tinerii nu au minima educatie civica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

