Părerea conform căreia pescăruşii nu ar fi inteligenți, demontată! (VIDEO) Specialiștii incearca sa demonteze stereotipul conform caruia pescarusii nu s-ar distinge prin inteligenta și au efectuat un studiu in acest sens. Rezultatele studiului realizat de cercetatorii din Canada au fost publicate in Royal Society Open Science. Studiul a dus la concluzia ca pescarusii sunt mai inteligenti decat se crede. Și aceasta deoarece exista un stereotip conform caruia pescarusii nu se disting printr-o inteligenta ridicata. Unul dintre faimoasele teste de evaluare a inteligentei pasarilor este acela de a le determina sa traga de o franghie la capatul careia este legat ceva comestibil.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

