Parcul Chindiei și Grădina zoologică Parcul Chindiei, aflat langa Turnul al carui nume il poarta, a fost construit in anul 1970. El este amenajat pe locul fostei Gradini Domnești, situata pe terasa din spatele Curții Domnești. In parc exista un lac de agrement, pe care se pot face plimbari cu barci și hidrobiciclete, o gradina de vara cu cinematograf,scena dar și locuri de joaca pentru copii. Pe laturile aleii centrale sunt amplasate busturile celor 33 de voievozi ce au domnit la Targoviște, iar aproape de inceputul ei se afla statuia lui Vlad Țepeș. Tot in Parcul Chindiei se afla și Gradina Zoologica, amplasata pe locul unde, in… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

