Parasite: Adevărații oameni care trăiesc în subsolul Seoulului ​Pe când Parasite, un film nominalizat la Oscar care compara viața în apartamentele din subsolul capitalei Coreei de Sud cu viața în apartamentele luxoase din aceeași metropola, este pur ficțional, în subsolul Seoulului se traiește o realitate crunta, potrivit BBC. ​

Oh ke-cheol este unul dintre tinerii aspiranți la o viața mai buna care traiesc în subsolul capitalei Coreei de Sud. Banjiha este numele locuinței unde acest tânar muncitor traiește zi de zi.



Nu vede lumina soarelui niciodata iar vara sufera din cauza umiditații și caldurii apasatoare.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta in privința vieții ei personale. Vedeta este casatorita civil cu Alex Bodi și deși au spus ca vor divorța, iata ca aceștia sunt inca impreuna și fericiți unul alaturi de celalalt. Cu toate astea, cei doi nu vor sa mai dezvaluie lucruri din intimitatea lor,…

- O zi extrem de importanta pentru primarul Mioveniului, Ion Georgescu, și familia acestuia. Fata cea mare, Ana Maria, a nascut o fetița frumoasa și sanatoasa, pe care parinții vor sa o numeasca Teodora Maria. ”Acest moment unic reprezinta o noua etapa in viața noastra, o noua generație care aduce speranța…

- UPDATE – Marele favorit al celei de-a 92-a editii a premiilor Oscar este filmul ‘Joker’, in regia lui Todd Phillips, care a fost nominalizat la 11 categorii, printre care si cel mai bun film, regie si actor in rol principal. Tot printre favorite se numara si productiile ‘The Irishman’, ‘1917’ si ‘Once…

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein este acuzat de viol va incepe marti la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” si cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” si „Pulp Fiction”, risca pedeapsa…

- Viata la -71,2 grade Celsius. Localitatea Oymyakon din Siberia este considerata „polul frigului”. In anotimpul rece, temperaturile de aici scad constant sub valoarea de -40 de grade Celsius. Cu toate acestea, localnicii s-au adaptat si fac fata frigului teribil de aici. Viata la -71,2 grade Celsius.…

- Prima editie a festivalului Les Films de Cannes a Braila incepe vineri, iar din programul de proiectii fac parte „Parasite”, „Dolor y gloria” si „Il Traditore”, care au fost prezentate anul acesta pe Croazeta si sunt propunerile Coreei de Sud, Spaniei si Italiei pentru nominalizare la Oscar, potrivit…

- Autor: Florentin SCALETCHI Sunt sigur ca oamenii au auzit la radio si au vazut pe canalele TV, ori au citit in presa scrisa sau electronica, cum politicienii nostri de la cel mai inalt nivel – si ma refer aici la Presedintele tarii, Premier, Presedintii celor doua camere ale Parlamentului, ministri,…

- Andrei Buca a murit in 30 octombrie 2015 intoxicat cu fum, in incendiul Colectiv, scrie totuldespremame.ro. Era chiar in primele randuri, in fața scenei, chiar langa stalpul care a luat foc. Nu a avut timp sa iasa din club. A murit alaturi de prietenul sau din Oradea, absolvent si el de Arhitectura.…