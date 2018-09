Stiri pe aceeasi tema

- Un paramedic de la SMURD Cugir a ajuns la spital cu leziuni dupa ce ambulanța in care se afla a fost lovita de o mașina condusa de un barbat, baut, in varsta de 39 de ani, tot din Cugir. Ambulanța se intorcea de la CPU Cugir, unde tocmai predase un pacient. Accidentul s-a produs pe […]

- Miercuri, 29 august 2018, in jurul orei 1.25, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DJ 704, intre Cugir si Vinerea. Un barbat de 33 de ani, din localitatea Vinerea, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de…

- Un tanar din comuna Pianu este cercetat penal dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, un autoturism si a produs accident. A lovit cu masina un alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, in 26 august, in jurul orei 11.30, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat…

- Un copil de 4 ani a fost ranit, astazi, in urma unui accident care a avut loc pe strada Iris din Timisoara. O femeie care se afla la volanul unui autoturism marca Renault nu a acordat prioritate de trecere unei alte femei ce conducea un autoturism marca BMW, astfel ca tamponarea a fost iminenta. In…

- Un echipaj aflat in misiune al SMURD a fost implicat, luni, in timp ce transporta un pacient spre Spitalul Orasenesc din municipiul Sighetu Marmatiei, intr-o tamponare, pe DN 18 la iesire din localitatea Vadul Izei, a precizat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Gonczi."Echipajul…

- Un barbat din Cugir este cercetat dupa ce a condus, sub influenta alcoolului si fara permis, o autoutilitara si a produs un accident rutier. Avea alcoolemie de 0,89. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 6.40, polițiștii din Cugir au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs…

- Un accident rutier s-a a avut loc in ultima ora pe DN39, la intrarea spre stațiunea Costinești. Echipele Serviciului Județean de Ambulanța au fost solicitate imediat la fata locului pentru a acorda primul ajutor posibilelor victime ale incidentului.

- Puțin inainte de orele 23, vineri seara, un șofer de 23 de ani din județul Alba, in timp ce conducea catre Saliște, neadaptand viteza intr-o curba, a pierdut controlul direcției și, ca urmare, a intrat in coliziune cu un stalp de pe partea stanga. Read More...