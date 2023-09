Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a declarat “bucuros” sa calatoreasca in Mongolia, o tara cu populatie majoritar budista, pentru a se intalni cu “un popor nobil si intelept” si pentru a vizita “o Biserica mica in numar, dar dinamica in credinta”, informeaza AFP, potrivit Agerpres. «Este vorba despre o vizita atat de…

- Papa Francisc a vorbit sambata despre cele ”patru pacate ale jurnalismului”, la inmanarea unui premiu jurnalistic, la Vatican. In opinia marelui pontif, acestea sunt: dezinformarea (și informatiile false, fake news), calomnia, defaimarea și dragostea de scandal. ”Dezinformarea este primul dintre pacate,…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Mongolia in perioada 31 august – 4 septembrie 2023, sub motto-ul „A spera impreuna”, anunța vaticannews.va. Va fi a 43-a calatorie apostolica internaționala a pontificatului sau.

- Episcopii romano-catolici ar trebui sa discute despre modul in care Biserica poate fi mai primitoare fata de persoanele LGBTQ+ si cele divortate, sa reflecteze asupra modului de a oferi femeilor mai multa putere de decizie si sa le permita sa fie hirotonite diaconi, se arata intr-un document al Vaticanului…

- Papa Francisc a fost externat vineri dimineata, la noua zile dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru repararea unei hernii abdominale. Suveranul pontif, in varsta de 86 de ani, a parasit spitalul Gemelli din Roma intr-un fotoliu rulant, facand cu mana reporterilor si simpatizantilor…

- Biroul de presa al Vaticanului a dat joi publicitatii primele imagini cu papa Francisc dupa interventia chirurgicala abdominala, precizand ca suveranul pontif isi continua recuperarea inaintea externarii preconizate pentru zilele urmatoare, informeaza Reuters. Fotografiile il infatiseaza pe papa Francisc…

- Un comunicat remis presei joi de Sfantul Scaun a pus capat speculațiilor privind soarta arhiepiscopului german, un personaj puternic la Vatican timp de mai bine de un deceniu inainte ca papa Francisc sa il traga pe linie moarta inca dinaintea morții lui Benedict.Fostul papa emerit, primul care a demisionat de…

- Recuperarea Papei Francisc dupa o interventie chirurgicala decurge bine, dar medicii l-au sfatuit sa nu ofere binecuvantarea de duminica de la balconul spitalului unde se afla internat, pentru a evita incordarea abdomenului, transmite Reuters. Sambata, la informarea reporterilor de la spitalul Gemelli,…