Papa Francisc şi-a exprimat apropierea faţă de poporul mexican după cutremurul care a lovit ţara Papa Francisc si-a exprimat miercuri apropierea fata de poporul mexican, dupa puternicul cutremur de 7,5 grade care a lovit in ajun tara si care a provocat moartea a sase persoane si pagube insemnate unui numar de 500 de case si 55 de monumente istorice, relateaza EFE.



"Ieri un cutremur violent a lovit sudul Mexicului, provocand victime, raniti si pagube uriase", a spus papa Francisc salutand-i pe credinciosi de limba spaniola dupa Audienta generala de miercuri.



"Sa ne rugam pentru ei. Fie ca ajutorul lui Dumnezeu si cel fratern sa le dea forta si sprijin. Frati si surori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 31 mai se implinște un an de la vizita Papei Francisc in Romania. In 2019, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al doilea, inca un Suveran Pontif ne trecea pragul. Papa Francisc ajungea, timp de trei zile in trei regiuni istorice.

- Locuitorii din Wellington, capitala Noii Zelande, sunt deja ingroziți de faptul ca doua zile la rand, orașul a fost zguduit de un cutremur major. Nu au fost inregistrate pagube materiale și nici nu a fost raportat un val seismic. In cursul zilei de duminica, Wellington a fost lovit de un cutremur de…

- Gigi Becali este cunoscut pentru faptul ca este un adevarat credincios și cu frica de Dumnezeu. Iata ca dupa ce donat sume uriașe de-a lungul timpului, acum latifundiarul construiește o biserica chiar langa vila sa din Pipera.

- Papa Francisc a cerut marti populatiei sa se supuna regulilor care vizeaza prevenirea unui al doilea val devastator de infectare cu noul coronavirus, in conditiile in care tot mai multe tari incep sa relaxeze masurile luate din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Din…

- Cutremurul care a zdruncinat capitala croata Zagreb acum o luna a provocat pagube estimate la circa 42 miliarde de kuna (6 miliarde de dolari), iar Croatia va incerca sa obtina ajutor extern pentru a finanta activitatile de reconstructie, a anuntat miercuri guvernul croat, potrivit Agerpres, care citeaza…

- „A sosit poate vremea ca, inainte de a fi prea tarziu, sa ne intoarcem la Dumnezeu, sa devenim crestini adevarati, si nu doar de circumstanta. Sa implinim poruncile Tatalui Ceresc, sa pazim posturile, sa Il cautam pe Dumnezeu in smerenie, simplitate si iubire milostiva, inlaturand, din noi si dintre…

- "Ma gândesc la responsabilitațile mele actuale și la cele care vor veni dupa aceea", a marturisit Papa Francisc într-un interviu acordat jurnalistului britanic Austen Iverigh. "Care va fi slujba mea în acea perioada de dupa, ca episcop al Romei, ca șef al Bisericii?…

- La audiența generala de miercuri, 1 aprilie 2020, desfașurata in biblioteca apartamentului papal și transmisa in streaming, papa Francisc a vorbit despre cea de-a șasea Fericire din Evanghelie: ”Fericiți cei cu inima curata, pentru ca ei il vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5,8). Pentru a-L vedea pe Dumnezeu,…