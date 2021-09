Papa Francisc la Budapesta: ”Antisemitismul este un fitil care trebuie stins”

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a evocat duminica, la Budapesta, "amenintarea antisemitismului care circula inca in Europa si in alte parti", adaugand ca este vorba de "un fitil care trebuie stins". Suveranul pontif s-a intalnit cu premierul Viktor Orban și cu președintele Ungariei, Janos Ader.

- Papa Francisc, care a inceput duminica o vizita in Europa Centrala cu o prima oprire la Budapesta, a evocat in capitala Ungariei "amenintarea antisemitismului care circula inca in Europa si in alte parti", adaugand ca este vorba de "un fitil care trebuie stins", relateaza AFP. "Cel mai bun…

- Sala de Presa a Sfantului Scaun a publicat programul detaliat al calatoriei apostolice pe care papa Francisc o va efectua in capitala Ungariei, Budapesta, cu ocazia celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional, și, succesiv in Slovacia, in zilele 12-15 septembrie. Intalniri cu președintele și…

