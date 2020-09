Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a criticat faptul ca pentru a vindeca pandemia de coronavirus tarile asculta mai mult de companiile farmaceutice decat de personalul sanitar, care se afla "in prima linie in spitale, sau in taberele de refugiati", relateaza miercuri EFE.In cadrul Audientei Generale de miercuri,…

- O femeie din Iasi a reusit sa-l impresioneze pe Suveranul Pontif, in timpul vizitei in Romania de anul trecut, aceasta atragandu-i atentia in momentul in care si-a ridicat peste bariere nepotul de doar cateva luni pentru ca Papa Francisc sa-i ofere binecuvantarea.

- Papa Francisc a afirmat, duminica, la Vatican unde a condus rugaciunea “Angelus” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, ca barfa este “o ciuma mai rea decat Covid”, transmite news.ro.Suveranul Pontif a mai criticat anterior obiceiul de a barfi din comunitatile bisericii…

- Papa Francisc și-a reluat, miercuri, audiențele generale in public. Aceasta a fost prima intalnire cu credincioșii, dupa o pauza de șase luni, informeaza Mediafax.Intalnirea nu a fost lipsita de restricții. Participanților li s-a luat temperatura, iar scaunele au fost așezate la distanța unul de altul.…

- Ministerul agriculturii va acorda un ajutor de stat de 100 de euro / cap de bovina producatoare de lapte, de care vor beneficia crescatorii de vaci de lapte care au avut pierderi cauzate de pandemia de Covid-19. Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de ordonanța de urgența prin care este stabilit…

- Aproximativ 100 de persoane, care fac parte din patru familii, au provocat, marti seara, un scandal in Fetesti, iar conflictul a fost aplanat dupa interventia jandarmilor si a politistilor. Nu au existat persoane ranite, conform News.ro.Citește și: VERDICTUL unui fost judecator CSM: Obligativitatea…

- Oameni care flutura cheile pe marginea drumurilor din stațiunile de pe litoralul romanesc pot fi vazuți și in acest an, deși ne aflam in plina pandemie COVID-19. Turismul la negru continua și in 2020 iar proprietarii care „agața” turiști de pe marginea șoselei nu pot fi verificați daca respecta regulile…