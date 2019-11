Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Barbu susține ca decizia Guvernului Orban de a abroga hotarârea de numire a sa în funcția de consul la Shanghai nu are un fundament solid, fiind cel mai probabil o comanda politica.

- Iranul isi continua "santajul nuclear" prin relansarea activitatilor de imbogatire a uraniului, pana acum inghetate, intr-o uzina subterana, au denuntat marti SUA, dand asigurari ca Washingtonul isi va continua politica sa de "presiune maximala" asupra Teheranului, relateaza AFP. "Iranul nu are motive…

- Liderul judetean al Pro Romania Suceava, deputatul Ioan Catalin Nechifor, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca presedintii organizatiilor PNL si PSD, Gheorghe Flutur si Ioan Stan, au avut in ultimii trei ani ''o fratie aproape perfecta'', in conditiile in care nu s-au criticat cu niciun…

- Vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, arata ca el a lansat ideea de #generatia altfel in politica, idee care a fost preluata astazi de Tineretul PNL.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO ”Ma bucur ca…

- Aflat pe drumul de intoarcere dupa o vizita in Africa, Papa Francisc a facut mai multe declaratii despre clericii conservatori care ii critica activitatea si a precizat ca nu se teme de o schisma a Bisericii Catolice, relateaza BBC News.

- Slovacia nu face suficiente eforturi pentru combaterea coruptiei la nivelurile superioare ale politiei si politicii, potrivit organismului european special de monitorizare GRECO, citat joi de agentia DPA.Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), parte a organismului european pentru drepturile…