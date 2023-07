Stiri pe aceeasi tema

- Asistam la o evoluție considerabila in domeniul gestionarii energiei, cu un numar in creștere de persoane care aleg sa se bazeze pe sistemele fotovoltaice. Acestea se releva a fi o alternativa durabila, eficienta și, mai presus de toate, respectuoasa cu mediul inconjurator.Termenii "panouri solare"…

- Unitatile de cult interesate se pot inscrie, incepand de marti, Programul Casa Verde Fotovoltaice, bugetul disponibil fiind de 17,5 milioane de lei. Potrivit AFM, inscrierea se poateface incepand de marti, ora ora 10.00. "Unitatile de cult din toata tara care doresc sa se inscrie in aplicatia informatica…

- Anunț incepere proiect: Instalații cu panouri solare fotovoltaice: Camin Cultural Berghin și Camin Cultural Straja-comuna Berghin UAT Comuna Berghin anunta inceperea proiectului cu titlul Reabilitare moderata a cladirilor publice -„INSTALATII CU PANOURI SOLARE FOTOVALTAICE: CAMIN CULTURAL BERGHIN, CAMIN…

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins, marti, cel mai scazut nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care cererea de gaze a fost diminuata de o productie record de energie fotovoltaica in Germania, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Compania de utilitati Enel SpA va investi peste un miliard de dolari in productia de panouri solare la o fabrica din Oklahoma (SUA), in incercarea de a profita de pe urma eforturilor autoritatilor americane de a construi un sector de productie de energie curata, pentru concura cu statul chinez, transmite…

- Accesul la apa calda este o nevoie esențiala a omului, iar tehnologiile moderne ii permit acestuia sa faca economii semnificative la capitolul energie. Daca te afli in cautarea unei soluții mai economice de incalzire a apei, poți lua in calcul montarea unui colector solar. Sursele de energie alternative…

- Sistemele fotovoltaice vor fi donate in cursul acestei luni in cadrul proiectului „Daruim zambete și energie", inițiat de Junior Chamber International Tg. Mureș, in colaborare cu o compania Megora. Donația de panouri fotovoltaice continua o inițiativa mai veche a organizației care desfașura actvitați…

- FOTO: Intalnirea dintre dr. Attila Keresztes, proprietarul Sunflower Hundred S.R.L. și secretarul de stat George-Sergiu Niculescu Sunflower Hundred S.R.L. construieste in Romania o fabrica de panouri solare cu capacitate de 1 Gigawatt. Societatea de proiect cu proprietari din Ungaria infiinteaza fabrica…