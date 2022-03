PANICĂ ÎN MIEZ DE NOAPTE – Mai multe persoane evacuate dintr-un bloc de pe Delavrancea din cauza unui incendiu Puțin dupa miezul nopții, pe strada Delavrancea din Baia Mare a izbucnit un incendiu la unul dintre apartamente. A intervenit Detașamentul Baia Mare cu 4 echipaje si un echipaj TIM SMURD. In acest moment incendiul este localizat. Au rezultat doua victime care au fost transportate la spital. In total au fost evacuate 13 persoane. Una dintre victime, o persoana de 80 de ani, a fost dusa la spital cu stare de agitație. https://ziarmm.ro/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-22-at-01.03.56.mp4 Dragoș HOJDA The post PANICA IN MIEZ DE NOAPTE – Mai multe persoane evacuate dintr-un bloc de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

