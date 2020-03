Pandemie coronavirus: A doua zi cu zero cazuri locale în China Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19. Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: numai trei decese au fost anuntate vineri de Ministerul Sanatatii, cel mai scazut de la primele bilanturi din ianuarie. Simbol al bascularii epicentrului crizei din Asia in Europa: totalul deceselor din Italia (3.405) l-a depasit joi pe cel inregistrat in China, stabilit la 3.248 de morti. De la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

