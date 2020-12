Pandemia se va termina, virusul va rămâne – prognoze CHIȘINAU, 20 dec – Sputnik. Pandemia de coronavirus se va incheia catre primavara, a declarat șefa Rospotrebnadzor, Ana Popova. ”Aceasta se va termina catre primavara, daca ne vom stradui, poate ca se va termina și mai devreme. Depinde de fiecare dintre noi”, a afirmat Popova in cadrul unui film la postul TV ”Rossia 1”. ”Aceasta se vacatre primavara, daca ne vom stradui, poate ca se vași mai devreme.de fiecare dintre noi”, a afirmat Popova in cadrul unui film la postul TV ”1”. Potrivit aprecierii directorului Centrului științific ”Gamalei” (dezvoltatorul vaccinului ”Sputnik V) Aleksandr Ghințburg, spre sfarșitul toamnei viitoare ar putea sa fie vaccinați deja aproximativ 70-80 la suta dintre cetațenii ruși și atunci coronavirusul va deveni… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

