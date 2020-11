Stiri pe aceeasi tema

- PwC Romania: Majoritatea companiilor apreciaza ca productivitatea angajaților a crescut sau a ramas constanta, dupa implementarea muncii de acasa Productivitatea angajatilor a crescut de la implementarea muncii de acasa, arata circa 30% dintre companiile respondente ale Raportului HR Barometru, realizat…

- Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunța a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritații. Pandemia de COVID 19 a influențat in mod semnificativ obiceiurile de consum. In 2020, romanii nu mai cumpara atat de multe haine, produse cosmetice și accesorii -vedetele precedentelor…

- Analiza: Vanzarile de Black Friday s-ar putea diminua cu 20% in acest an, dupa ce pandemia a influentat semnificativ obiceiurile de consum. Ce-și vor cumpara romanii Vanzarile de Black Friday se vor diminua in acest an cu circa 20% fata de anul trecut, cand au depasit borna de 300 milioane de euro,…

- Efectele incalzirii globale se resimt tot mai des, din ce in ce mai intens si afecteaza intreaga biosfera. In acest context, din ce in ce mai multe persoane acorda o importanta deosebita obiceiurilor sanatoase, produselor eco si companiilor responsabile, pentru a oferi sanse egale generatiilor de maine.

- Pandemia de coronavirus a dat viața tuturor peste cap. De frica sa nu se infecteze, mulți bolnavi nu mai merg la spitale sau la doctor, ducandu-și boala pe picioare, acasa. Un medic din Bistrița a facut un apel la solidaritate. ”Ajutați-ma sa inființam mai multe echipe de doctori rezidenți, specialiști,…

- Beko, lider al pieței europene de electrocasnice, lanseaza „The Age of Nesting”, un raport care analizeaza tendințele și impactul pe termen lung al Covid-19 asupra modului in care vom folosi locuințele. Cercetarea a fost realizata in colaborare cu The Future Laboratory, o agenție londoneza de consultanța…

- Aproximativ noua din zece angajati vor sa poata alege daca sa munceasca de la birou sau de acasa de indata ce restrictiile de la locul de munca impuse de pandemia de COVID-19 vor fi relaxate, indica un studiu realizat de Cisco Systems, transmite miercuri Reuters. Pandemia cauzata de noul coronavirus…

- Printre lucrurile bune observate de catre angajatii din Romania se numara soluțiile eficient implementate astfel incat activitatea acestora sa nu aiba de suferit, o mai mare apropiere a angajatorului fața de ei și o mai buna ințelegere a nevoilor angajaților. Pentru 47% dintre angajații din…