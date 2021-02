Pandemia aduce oportunitati pentru piata economica de foto-video Chiar daca pandemia din ultimul an a provocat minusuri economice in multe nise si domenii, acestea fiind nevoite sa se adapteze rapid la schimbari, unii retaileri au reusit sa se reinventeze si sa aduca standardul de experienta a clientilor la un nivel superior. Printre acestea putem identifica cu usurinta piata de live streaming online cu tot ceea ce aceasta cuprinde - predominanta fiind productia de materiale foto si video. Continutul video este cel care a facilitat si care va facilita o buna perioada de timp de acum incolo comunicarea la distanta, creand impresia unei apropieri, chiar si doar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datorita contextului actual, cursurile organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad continua in online. Pentru perioada urmatoare va propunem doua cursuri, astfel: • Incepand cu data de 16 februarie 2021, curs online MANAGER PROIECT (cod C.O.R. 242101), formator doamna Chiricheu…

- Oppo a integrat spectrul de 1 miliard de culori. Compania lanseaza noi ecrane pentru industria smartphone, care se vor regasi in special in cazul seriei Find X. OPPO Find X2 a fost primul smartphone care a oferit simultan, o rezoluție QHD+ și o rata de improspatare de 120Hz cu o acuratețe buna a culorilor. …

- Datorita pandemiei și creșterii continue a pieței online, a crescut audienta jocurilor și, mai presus de toate, cifra de afaceri: aproape 180 de miliarde de dolari, informeaza g4media . Pandemia COVID-19 a revoluționat complet orizontul evenimentelor globale de divertisment. Cinematografele s-au inchis,…

- Obișnuiți fiind ca de sarbatori sa petrecem cu multe persoane, anul aceasta trebuie sa ne restrângem cercul de prieteni. Autoritațiile au anunțat ca vor face controale de Craciun și Revelion pentru a se asigura ca oamenii nu încalca restricțiile, prin…

- In 2015, in timpul unui discurs la conferința TED, fondatorul Microsoft, Bill Gates, a anunțat ca lumea nu este pregatita pentru izbucnirea unor boli periculoase. Pandemia de coronavirus a confirmat cuvintele sale - in prezent, de aceasta boala au murit mai mult de un milion de oameni din intreaga lume.…

- Conferința de presa online la sediul PSD Brașov. Participa președintele PSD Brașov, chestor senator Marius Dunca. Mai mulți lideri municipali de la ALDE Brașov iși anunța plecarea de la partidul lui Calin Popescu Tariceanu și inscrierea in randul social democraților: Laurian Pop – secretar executiv…

- Profesorul elvețian Marcel Tanner, parte a corpului științific de lupta contra COVID-19 din Elveția, a explicat publicului din Romania care sunt pașii de urmat odata ce primul vaccin ajunge pe piața și cum poate fi convinsa populația sa se vaccineze. “Nu trebuie sa ne folosim de forța, ci de puterea…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, a introdus pe piața camera PTZ V5925 – o soluție excelenta pentru streaming live și broadcasting, datorita rezoluției HDTV 1080p cu 60 cadre pe secunda, funcției zoom 30x și suportului VISCA și VISCA over IP. In mod tradițional, camerele…