- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost, la nivel national, de 44.732 in perioada 1-7 martie, inregistrandu-se cu 61,2% mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit sursei citate, numarul…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost, la nivel national, de 48.646, in perioada 22-28 februarie, inregistrandu-se cu 65,7% mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit sursei…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost, la nivel national, de 29.666, in perioada 1 – 7 februarie, inregistrandu-se cu 82,1% mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit sursei citate,…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost de 31.259 in perioada 25 - 31 ianuarie, la nivel national, inregistrandu-se mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut cu 81,7%, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica (INSP), potrivit AGERPRES.…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost de 30.969, in perioada 18 – 24 ianuarie, la nivel national, inregistrandu-se mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut cu 69,9%, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit sursei citate, numarul…

- Șase cazuri de gripa au fost inregistrate saptamana trecuta la nivel național. In sezonul trecut au fost raportate 1.389 de cazuri in aceeași saptamana. Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost de 31.126, in perioada 11 – 17 ianuarie, la nivel national, inregistrandu-se…

- Peste 24.000 de cazuri de infectii respiratorii acute s-a inregistrat saptamana trecuta – anunta Institutul National de Sanatate Publica. Sunt mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut, cu aproape 39%. Au fost 15 cazuri de gripa, fata de aproape 500 in aceeasi saptamana a sezonului…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost de 24.187, in perioada 28 decembrie – 3 ianuarie, la nivel national, inregistrandu-se mai putine imbolnaviri fata de aceeasi saptamana a anului trecut cu aproape cu 39%, informeaza joi Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP,…