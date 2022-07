Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| CRIZA forței de munca in Alba. Un restaurant a angajat trei fete din Nepal pentru a face fața volumului de munca: „Nu gaseam personal stabil” CRIZA forței de munca in Alba. Un restaurant a angajat trei fete din Nepal pentru a face fața volumului de munca: „Nu gaseam personal stabil” Lipsa…

- Noua Zeelanda se confrunta cu o criza a forței de munca din cauza cetațenilor care pleaca in strainatate, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Cei mai mulți angajatori de pe platforma industriala a municipiului Zalau se plang ca nu gasesc sau gasesc cu greu persoane dispuse sa se angajeze. Este adevarat, in unele cazuri se muncește pe schimburi. Salajul figura in primavara acestui an cu aproximativ 8.000 de beneficiari de ajutor social. Afectate…

- Pandemia COVID 19 a accelerat ritmul transformarii si automatizarii si se estimeaza ca progresul tehnologic va duce la transformarea sau disparitia a milioane de locuri de munca la nivel global, reiese dintr-un raport de cercetare realizat de Federatia Patronala Concordia. Confederatia Patronala Concordia…

- Va punem la dispoziție personal pentru urmatoarele sectoare: producție, construcții, agricultura, HoReCa. Putem asigura forța de munca din Romania, dar și personal strain. Va oferim flexibilitate in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sa ne amintim ca, in anii de dinaintea pandemiei, Romania a avut un puternic parcurs prociclic, cu politici bazate pe consum și deficite bugetare, a declarat președintele Klaus Iohannis, la un eveniment organizat de ASE.

- Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, cum ar putea creste Romania gradul de colectare selectiva, dar si rata de reciclare. “Este o ecuatie foarte complicata fiindca multi cetateni nu stiu ce inseamna, nu sunt obisnuiti si este nevoie de foarte multa munca de lamurire.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”. „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam cu anul trecut, la…