Până la urmă sfaturile nutriționiștilor din reclame și-au atins sau nu scopul? Depinde pe cine întrebi... Consumam mai puține cereale si produse din cereale (în echivalent boabe) pe locuitor pe an (reculul e de 2,8 kg), dar am amplificat consumul de carne, în special carne de porc, ne spune Statistica într-o lucrare publicata luni. E drept, ne abținem de la zahar, dar compensam prin creșterea consumului de lapte gras și, drept urmare, consumul mediu de calorii e în creștere.



&"De ce, de exemplu, oamenii se îndoapa cu alimente bogate în calorii care nu fac bine corpurilor noastre? Pâna ce nu examinam obiceiurile alimentare ale stramosilor nostri vânatori-culegatori,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

