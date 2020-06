Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, si-a exprimat marti nemultumirea ca Ilie Dinca, propus de grupul minoritatilor pentru Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), nu a fost numit de Parlament pentru un nou mandat.



"Pentru noi, grupul minoritatilor, este un moment foarte greu, pentru ca singurul lucru in tot ceea ce ne-am dorit, in tot ceea ce priveste aceste institutii aflate sub control parlamentar, era locul de la CNCD, fiind firesc, pentru ca acolo puteam sa ne exprimam in legatura cu discriminarile fata de etnicitate.…