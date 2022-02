Paltoane elegante și paltoane cu cordon – principalele tendințe ale sezonului De fiecare data cand se apropie sezonul rece, exista mai multe tendințe distincte care pot fi vazute pe strazile capitalelor modei și in magazine. Dar mereu printre aceste tendințe vom gasi adevarate paltoane elegante clasice. De exemplu, la moda sunt paltoane elegante lungi sau scurte, simple sau cu broderie, cambrate sau cu cordon și aproximativ in toate culorile. In 2022, multe modele de paltoane elegante vor ramane la moda mai mult de un sezon. Designerii creeaza astfel de articole vestimentare elegante și stilate care vor dainui mult timp in viitor. In acest sezon, paltoanele in culori pastelate… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol: tgjiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu putine sunt cazurile in care barbatii manifesta adevarate pasiuni pentru ceasuri, ajungand sa detina colectii impresionante de modele, acoperind o gama foarte extinsa de functii, tendinte de design, forma si, nu in ultimul rand, valoare. Ceasul a reprezentat dintotdeauna accesoriul care puncteza…

- Designerii ne atentioneaza inca de anul trecut, iar in 2022 au inceput, efectiv, sa implementeze noile tendinte in iluminatul de interior. Lampile suspendate, corpurile de iluminat in forme si stiluri pline de eleganta, pana la accesoriile pe comanda si luminile pe sina, toate sunt prezente in designul…

- (P) A fost un an ciudat pentru intreaga lume și, bineințeles, acesta a avut un impact considerabil asupra modei, dar mai ales asupra inspirației pentru designeri. Sezonul rece aduce colecții la fel de relaxate ca cele din primavara/vara, cand pantalonii de jogging erau in trend. Designerii au revizitat…

- Un proiect de Lege privind reglementarea activitatii prestatorului casnic prevede, pe langa definirea acestuia si o serie de reguli legate de modul in care proprietarii gospodariilor ii pot plati. Potrivit acestuia, prestatorul casnic este persoana fizica care desfasoara activitati casnice ocazionale…

- Incepand cu 1 decembrie 2021 Asocierea RER Vest-RETIM preia colectarea și transportul deșeurilor municipale din Alba Iulia. Pentru a cunoaște situația reala din teren și in vederea pregatirii temeinice, reprezentanții asocierii efectueaza verificari la punctele de colectare, operate inca de actualul…

- Primaria comunei Bistra a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru lucrari la obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public in UAT comuna Bistra – județul Alba in satele: Bistra, Lunca Merilor, Crețești, Lunca Larga, Garde,…

- CSM București a pierdut la limita, scor 31-30, meciul din Liga Campionilor la handbal feminin disputat pe terenul echipei Ferencvaros.Formația maghiara a avut 20-16 la pauza, iar a doua repriza a aparținut CSM-ului (14-11), fara însa a reuși sa evite înfrângerea.Principalele…

- „In cursul lunii octombrie, Inspectia de Prevenire din cadrul ISU “Șerban Cantacuzino” Prahova a desfasurat 42 actiuni pe linia respectarii masurilor de aparare si stingere a incendiilor, la unitați de invațamant, unitați de producție/depozitare, unitați de alimentație publica și comerț, unitați sanitare…