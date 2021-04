Stiri pe aceeasi tema

- O noua putoare, cu fara o zi de munca la activ, va umfla randurile aleșilor județeni care traiesc intr-o realitate paralela. Useristul Mihail Bogdan este noul consilier judetean. Acesta a depus ieri juramantul pentru mandatul ramas vacant in urma numirii lui Stefan Tanasa in functia de subprefect și…

- Alin Tișe a pornit un adevarat razboi cu liderii PNL dupa ce liberalii au decis sa cedeze prefectura județului Cluj și au oferit conducerea administrativa a județului celor din UDMR. Tasnadi Szilard este marele câștigator în razboiul dintre Tișe și Orban,…

- CARAS-SEVERIN – In urma procesului de selecție interna pentru poziția de subprefect in cadrul USR și a propunerilor trimise din teritoriu, Biroul Național l-a validat pe Andrei Plujar ca subprefect de Caraș-Severin! Andrei Plujar provine dintr-o veche familie de reșițeni, este antreprenor, absolvent…

- Seful Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca nu exista niciun motiv sa se suspende din functie, dupa ce DNA declansat urmarirea penala în cazul sau, precizând ca, daca va fi trimis în judecata, îsi va proba nevinovatia în fata instantei.Întrebat…

- Ieri, șeful Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, i-a convocat pe primari la o discuție pe marginea strategie de investiții din urmatorii șase ani. „Consultarea publica cu primarii din județul Buzau privind realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a județului Buzau pentru perioada 2021-2027.In…

- Consiliul Judetean (CJ) Mures doreste rezilierea contractelor de colectare si transport a deseurilor pentru mai multe zone ale judetului, mai multe proiecte de hotarare aflandu-se pe ordinea de zi a sedintei din data de 28 ianuarie. CJ Mures anunta ca s-a constatat neindeplinirea obligatiilor contractuale,…

- Județul Buzau va avea buget abia la primavara, spun autoritațile, și nu va fi unul indestulator, ci un buget de austeritate, ca in an de pandemie. Daca in 2020, Consiliul Județean a aprobat bugetul in a doua parte a lunii februarie, anul acesta, ședința in care va fi supus votului bugetul va avea loc…

- Recent reabilitat, blocul ,,NATO” din Cugir incepe sa se deterioreze pe interior din cauza igrasiei Locatarii blocului ,,NATO” din Cugir, se plang de un mare disconfort provocat de unele probleme aparute, cum ar fi de lipsa de caldura sau de curent, deși blocul doar ce a fost complet reabilitat. Nici...…