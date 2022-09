Stiri pe aceeasi tema

- Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem…

- FC Hermannstadt s-a impus in deplasarea de la FC Argeș, scor 1-0, in etapa #9 din Liga 1. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, a analizat prestația echipei sale și a cerut conducerii un nou transfer chiar daca la miezul nopții perioada de transferuri in Romania se inchide. Prepelița a vorbit despre…

- Dupa mai multe informații aparute in spațiul public, FC Universitatea Cluj confirma rezilierea contractului cu Erik Lincar. Tehnicianul de 43 de ani pleaca dupa ce echipa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 0-1.Universitatea Cluj are patru eșecuri la rand in Liga 1 și este penultima…

- Dinamo debuteaza in Liga 2, joia viitoare, cu Progresul Spartac, in deplasare, ora 18:00, pe terenul sintetic de la Buftea. Antrenorul Ovidiu Burca s-a plans de subțirimea lotului, dupa cele doua amicale, cu CSO Plopeni (2-1) și cu SC Popești-Leordeni (1-0), ambele formații din Liga 3, iar conducerea…

- Curierii GLOVO din Bistrița au facut din nou greva, zilele trecute. Ieri s-au reintors la munca. ”Ne-am intors din respect pentru bistrițeni. Dar daca nu se schimba nimic, și continua cu ilegalitațile, greve spontane vor mai tot fi!” au anunțat aceștia. Luni, 25 iulie 2022, curierii Glovo din Bistrița…