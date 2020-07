Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la fabrica de armament de la Cugir, transmite ISU Alba. Explozia a fost urmata de un incendiu, iar garda de Intervenție Sebes in cooperare cu SVSU Cugir intervine la fata locului, scrie site-ul local Alba24.Explozia s-a produs in zona…

- Antreprenorul Alexandru Toth Ardelean investește peste 12 milioane de euro intr-o noua fabrica de panificație și patiserie Sandy Impex, care va produce paine artizanala pe flux automat, urmand ca jumatate din producție sa fie livrata in Spania, Italia, Germania și Marea Britanie, pentru ca infrastructura…

- Incendiu puternic in Bucuresti la o fabrica de prelucrare a sticlei. O hala de pe bulevardul Theodor Pallady a luat foc de la un cuptor. In total, suprafata afectata de flacari este de aproximativ 5.000 de me...

- La initiativa Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes national sau local. ”In urma verificarii indeplinirii criteriilor legale, la solicitarea autoritatilor…

- Vicepresedintele USR, deputatul Iulian Bulai, a cerut, marti, ministrului de Interne, sa plafoneze amenzile pentru cei care incalca ordonantele militare la venitul lunar al persoanei sanctionate, iar pentru cei care nu au venituri, amenzile sa fie de 500 lei, potrivit Agerpres.Parlamentarul…

- O echipa a Directiei de Sanatate Publica Bihor si a Spitalului Orasenesc din Alesd s-a deplasat joi in Vadu Crisului, pentru a recolta probe biologice de la cei aproape 500 locuitori ai coloniei de romi, dar a muncit degeaba. "De doua zile a fost pregatita actiunea. Vadu Crisului a fost desemnata…